Twee brandende auto’s

Alkmaar - De politie is op zoek naar getuigen van twee autobranden die in de nacht van dinsdag op woensdag plaatsvonden op de Koningin Sophiastraat en de Fabritiusstraat in Alkmaar. De politie is bereikbaar op tel.nr. 0900-8844. Anoniem bellen kan ook op tel.nr. 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).