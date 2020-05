Nog 594 dagen de gevangenis in

De man liep rond 10.00 uur tegen de lamp toen hij alcohol nuttigde in een gebied waar dit verboden is. Daar kreeg hij een proces-verbaal voor uitgeschreven. Na onderzoek bleek de man gesignaleerd te staan voor een gevangenisstraf van 594 dagen vanwege meerdere inbraken in Limburg. Hij is direct meegenomen naar het politiebureau en ingesloten.