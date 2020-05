Recherche treft 200 liter Methanol aan in bedrijfspand

Uithoorn - In het kader van een nog lopend onderzoek heeft de Amsterdamse recherche op 16 april 2020 een doorzoeking gedaan in een bedrijfspand aan de Ondernemingsweg in Uithoorn. Hierbij is onder meer 200 liter Methanol in beslag genomen: een gevaarlijke grondstof die veelal gebruikt wordt voor de productie van verdovende middelen. In de gemeente Uithoorn is besloten het bedrijfspand per direct te sluiten.