Getuigen mishandeling gezocht

Rond 21.15 uur liep het 37-jarige slachtoffer op De La Reyweg bij de bushalte nabij de Barneveldstraat toen opeens een wit busje hem naderde en drie mannen uitstapten. Zij begonnen hem vervolgens te schoppen. De drie mannen gingen na de mishandeling in het busje ervandoor via de Barneveldstraat. De recherche doet onderzoek naar deze mannen. De Hagenaar is in de ambulance nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis vervoerd te worden. Hij heeft aangifte van de mishandeling gedaan.



Signalement verdachten

Van twee van de drie verdachten is een signalement bekend.



Bestuurder van het busje

Blanke man met een slank postuur en kort haar.

Ongeveer 40-45 jaar oud.

Circa 1.70 meter lang

Droeg zwart T-shirt met horizontale witte strepen en een zwarte broek



Passagier van het busje

Blanke kale man met een vol postuur.

Tussen de 30 en 40 jaar oud

Tussen de 1.75 meter en 1.80 meter lang

Hij droeg een wit T-shirt, witte schoenen en een blauwe spijkerbroek.



Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben van deze mishandeling. Heeft u informatie of beschikt u over mogelijke videobeelden? Neem dan contact op via 0900-8844 of M 0800-7000.