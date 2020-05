Politie zoekt derde verdachte straatroof

Op de Shetland werd rond 18.30 uur een 14-jarige jongen uit Den Haag onder bedreiging van een vuurwapen van zijn telefoon beroofd. Hierbij is hij ook geslagen. Het slachtoffer is in de huisartsenpost behandeld aan zijn verwondingen.



Op grond van het signalement kon de politie in de omgeving een 17-jarige en een 19-jarige man uit Zoetermeer aanhouden. Naar een derde verdachte wordt nog gezocht. Deze verdachte had een mager postuur, donker haar en een 'plat' kapsel en droeg een groene jas.



De politie komt graag in contact met mensen die getuigen waren van deze straatroof. Heeft u informatie, bijvoorbeeld over de derde verdachte? Bel dan met de recherche op 0900-8844 of anoniem met 0800-7000.