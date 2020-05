Vier aanhoudingen en 39 voertuigen in beslag genomen in ondermijningsonderzoek

Een 50-jarige man en een 55-jarige vrouw uit Papendrecht werden als hoofdverdachten op verdenking van witwassen aangehouden. Een 28-jarige vrouw en een 32-jarige man uit Sliedrecht, werden aangehouden vanwege medeplichtigheid aan witwassen en/of wapenbezit.



Autoverhuurbedrijf

Begin 2019 kwam bij de politie informatie binnen over een autoverhuurbedrijf in Alblasserdam. Voor het bedrijf stond al lange tijd een grote hoeveelheid elektrische (deel)auto’s waarmee ogenschijnlijk niet gereden werd en bedrijfsactiviteiten werden niet of nauwelijks waargenomen.



ConfisQ

Na onderzoek van het Integraal Afpakteam ConfisQ bleek dat de herkomst van de financiering van het bedrijf verhuld werd, er sprake was van onverklaarbaar vermogen en verdachte transacties die ten aanzien van financiering vraagtekens opriepen.

Ook kwam naar voren dat er relaties waren tussen diverse bedrijven en dat er voertuigen wisselden van eigenaar zonder zichtbare betalingen. Deze vorm van overschrijven is kenmerkend voor verhullende activiteiten die passen bij witwassen. Hierop is door het OM een strafrechtelijk onderzoek gestart en werd door de recherche van het district Zuid-Holland-Zuid in samenwerking met basisteam Drechtsteden-Buiten verder onderzoek verricht.

Het Integraal Afpakteam ConfisQ is een samenwerkingsverband tussen politie, Belastingdienst, de FIOD, Openbaar Ministerie en het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC). Het team beoogt kennis van de diverse partners te bundelen en daarmee effectiever crimineel verkregen vermogen ‘af te pakken’.



Klapdag

Op de zogenoemde klapdag op 26 mei 2020 werden er onder andere doorzoekingen gedaan in Alblasserdam in een bedrijfspand aan de Newtonweg, een woning aan het Gangboord in Papendrecht en in Sliedrecht bij een bedrijfspand aan de Gantelweg en twee woningen aan de Kerkbuurt en de Beethovenstraat. Later op de dag volgde er nog een doorzoeking op de Frijdastraat in Rijswijk. Op deze locaties werd met speurhonden en door financieel rechercheurs gezocht naar geld en ander bewijsmateriaal. Bij deze doorzoekingen werden diverse voertuigen, dure horloges, administratie en gegevensdragers in beslag genomen. Daaronder een Mercedes AMG, Tesla en Bentley en horloges van merken als Rolex, Hublot en Audemars Piquet.

In Alblasserdam werden 6 huurauto’s inbeslaggenomen en later op de dag in Rotterdam nog eens zo’n 20 huurauto’s. Op de Beethovenstraat in Sliedrecht werden onder andere 268 stuks munitie gevonden en in beslag genomen. Op de Kerkbuurt in Sliedrecht bleek sprake van spookbewoning. In totaal waren er op 26 mei 70 medewerkers in touw geweest met dit onderzoek.



Ondermijning:

Criminelen maken gebruik van diensten van de bovenwereld. Boven- en onderwereld raken zo met elkaar verweven. Criminelen beïnvloeden zo onze samenleving. Hierdoor raken normen vervaagd en neemt het gevoel van veiligheid en leefbaarheid af. Dit is ondermijning!

Ondermijning is een complex probleem dat deels zichtbaar en (groten)deels onzichtbaar is. De gevolgen voor de samenleving zijn echter groot. Ondermijning ondergraaft onze rechtstaat en treedt op waar boven- en onderwereld verstrikt raken. Ondermijnende criminaliteit raakt ons allemaal.

Het tegengaan van ondermijnende criminaliteit en het weerbaar maken van de samenleving is niet alleen een taak van de politie, maar van de gehele samenleving. Overheidsinstellingen, private partijen en burgers moeten en kunnen samen een vuist maken tegen ondermijning. Of beter nog, ondermijning voorkomen!

Bewoners en ondernemers kunnen helpen door signalen door te geven aan politie of gemeente. Zo kunnen wij samen een vuist maken om ondermijning krachtig te bestrijden!