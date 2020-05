Drie arrestaties in onderzoek naar drugshandel

Tevens werd een onderzoek ingesteld in een woning aan de Van Canfortstraat in Terneuzen. In de woning werden meerdere kamers verhuurd. Hier werd in een vriezer bijna 800 gram speed in beslag genomen. Twee mannen uit Terneuzen (25 en 33 jaar) werden aangehouden. Een van hen had nog een geringe hoeveelheid cocaïne en hennep bij zich. Het drietal is voor verder onderzoek naar een politiecellencomplex gebracht. Ze worden verhoord. Het onderzoek naar de handel in drugs wordt voortgezet.