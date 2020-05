Bewoners aangehouden in drugsonderzoek

Tilburg - De politie is een onderzoek gestart nadat er informatie is binnengekomen dat er mogelijk drugshandel plaatsvindt vanuit een woning in de Generaal Hertzogstraat. Woensdagochtend 27 mei vielen agenten de woning binnen. De bewoners, een man en een vrouw, zijn aangehouden op verdenking van bezit van en handel in verdovende middelen en witwassen.