Identiteit overleden man op Meinweg bekend

Het gaat om een 67-jarige man uit de Duitse plaats Mönchengladbach zo is inmiddels na onderzoek en vergelijken gebitsgegevens door de recherche vastgesteld. Er is geen sprake van misdrijf blijkt uit onderzoek. De familie is hiervan in kennis gesteld. Een groot offensief via tweetalige posters en berichtgeving in sociale media zorgden ervoor dat er tips binnen kwamen. Dit hielp de recherche met het achterhalen van de identiteit.