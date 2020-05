Politie zoekt getuigen schietincident

In de Platostraat zou er een conflict ontstaan zijn tussen de bestuurders en/of bijrijder(s) van twee auto’s. Daarbij werden ook schoten gelost. Beide voertuigen zouden daarna van de plaats delict weggereden zijn. Ter plaatse werden geen mogelijke slachtoffers aangetroffen. Wel kon uit sporenonderzoek afgeleid worden dat er daadwerkelijk geschoten was.

Getuigen

De politie komt voor het onderzoek graag in contact met getuigen die mogelijk iets gezien hebben danwel meer informatie hebben over wat er zich woensdagavond in de Platostraat heeft afgespeeld. Deel informatie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).