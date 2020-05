Ontmanteld drugslab aangetroffen in Kockengen

Driebergen, Kockengen - De politie heeft gisteren aan de Wagendijk in Kockengen in een schuur bijna 10.000 liter chemisch afval van de productie van synthetische drugs aangetroffen. Kennelijk is in het verleden in de schuur een laboratorium voor de productie van amfetaminepasta geweest. De 75-jarige bewoner van de woning waar de schuur bij hoorde, is aangehouden.