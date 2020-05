‘Politiewerk in Eindhoven is echt anders dan in Amsterdam’

Waar het in Bureau Burgwallen draaide om het drukke centrum van Amsterdam, wordt nu meer gekeken naar problemen in de woonwijken van Eindhoven. Ewout: ‘In die wijken zijn we meer bezig met woningbraken en drugsdelicten. De focus van de agenten die we volgen ligt meer op contact maken. Ze praten veel met bewoners en controleren auto’s en scooters om een goed beeld te krijgen van wat er speelt. Ook willen we in deze serie laten zien waarvoor je de politie allemaal kunt bellen, want de politie is er niet heus alleen maar als je aangifte wil doen van diefstal. De positieve ervaringen willen we ook delen.’