Man beroofd en gestoken

Het voorval gebeurde omstreeks 13.40 uur. Het slachtoffer en zijn belagers hadden afgesproken na contact via een verkoopwebsite. Ze ontmoetten elkaar in het Stadspark, op de parkeerplaats bij de flats. Een van de verdachten stapte bij het slachtoffer in de auto. Vrijwel direct daarop ontstond een worsteling, waarbij de bestuurder werd geraakt. De verdachten renden vervolgens weg het park in, waarna hun wegen zich splitsten.

Behandeling

Het slachtoffer waarschuwde meteen de politie. Een ambulance bracht hem naar het ziekenhuis te voor behandeling van zijn verwondingen. Agenten zochten de omgeving af, maar troffen de verdachten niet meer aan.

Signalement

De verdachten zijn twee licht getinte jongens van circa 16 jaar oud, met donker haar. De een droeg een bordeauxrood vest van het merk Nike, de ander een fluorgeel vest van hetzelfde merk. Mogelijk droegen beiden een zwarte joggingbroek.

Uw tip!

De politie is een onderzoek gestart en kan daarbij uw hulp gebruiken. Heeft u iets gezien van het voorval? Of kent u de verdachten of herkent u ze van de omschrijving? Neem dan contact op met de politie in Lelystad via 0900- 88 44, of via onderstaand tipformulier.