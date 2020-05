Hacker Snapchat-accounts aangehouden

Onderzoek na meerdere aangiften

Sinds 20 april dit jaar werd het Cybercrimeteam van Noord-Holland geconfronteerd met een toenemend aantal aangiften van veelal jonge slachtoffers wiens Snapchat-account was gehackt. De rechercheurs startten een onderzoek. De aangevers bleken na het hacken van de accounts te worden afgeperst. Hieronder de werkwijze van de hacker in het kort weergegeven.

Zogenaamde link naar Coronabesmet-gebied

De Snapchat-accounthouders werden verleid om op een link te klikken, zogenaamd om te kunnen zien of ze in een coronabesmet-gebied zaten. Als er op die link werd geklikt, dan moest er opnieuw worden ingelogd met het Snapchat-account. Die link bleek dan een phishing-link te zijn, waardoor de hacker over het volledige account van het slachtoffer kon beschikken. Daarna volgde een vorm van sextortion. De hacker dreigde bijvoorbeeld privéfoto’s (al dan niet seksueel getint) te verspreiden op het internet of hij dreigde het Snapchataccount nooit meer terug te geven aan het slachtoffer, wanneer er niet betaald werd (met geld of in bitcoins) of wanneer het slachtoffer geen naaktfoto van zichzelf zou sturen. In deze zaak hebben de bij de politie bekende slachtoffers voor zover bekend geen gehoor gegeven aan de eisen van de hacker. In meerdere gevallen heeft de hacker privéfoto’s aan contacten van de slachtoffers doorgestuurd om zijn dreiging kracht bij te zetten.



Meer dan 20 slachtoffers

Op dit moment zijn er bij de politie meer dan 20 slachtoffers bekend. Al deze slachtoffers wonen in Noord-Holland. Bekend is dat sommige van hen zeer aangedaan zijn door deze vorm van criminaliteit. De recherche is tevreden met deze ontwikkeling in het onderzoek en werkt hard verder aan de zaak.

Doorzoeking in de woning

Woensdag heeft het Cybercrimeteam een doorzoeking gedaan in de woning van de verdachte in Vlaardingen, in bijzijn van een rechter-commissaris. Tijdens de doorzoeking werden diverse digitale gegevensdragers zoals telefoons, laptops en computers in beslaggenomen.

Preventietips van het Cybercrimeteam

Een aantal praktische tips om mogelijk leed en ellende te voorkomen:

* Stel altijd een of twee factor authenticatie in op al je accounts. Dan kan een hacker er minder makkelijk in, omdat jij dan de inlogcode krijgt op jouw eigen smartphone!

* Zet geen gevoelige of privé foto’s waarmee je gechanteerd kan worden op jouw social media accounts: een hacker kan daar mogelijk dus ook bij.

* Installeer een virusscanner op je pc of laptop

* Wees voorzichtig met wat je deelt op social media: zet zaken privé wat privé moet blijven en scherm dit af

* Krijg je een e-mail, WhatsApp-bericht of sms waarin je wordt gevraagd ergens op te klikken? Niet zomaar op klikken, eerst checken.

* Geef nooit je inloggegevens

* Maak regelmatig een back-up van je bestanden

* Gebruik een sterk wachtwoord – bijvoorbeeld een lange wachtzin met verschillende leestekens -. Deze is voor jou gemakkelijk te onthouden en voor criminelen moeilijk te achterhalen. Meer informatie hierover vind je bijvoorbeeld op www.veiliginternetten.nl

* Doe regelmatig een update.

* Wees voorzichtig met gratis wifi: het is handig maar niet altijd veilig.

* Ben je gehackt? Laat je niet chanteren, stuur nooit naaktfoto’s van jezelf op en geef geen geld. Waarschuw de politie.

Meer informatie is hier te vinden: https://www.politie.nl/themas/cybercrime.html