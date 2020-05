Inbrekerswerktuigen

De politie kreeg rond 01.10 uur een melding van een getuige die een verdacht persoon met een scooter in die straat had gezien. De man had zijn scooter geparkeerd en was een steeg ingelopen. Volgens de melder hoorde de man niet in de wijk thuis.

De politie stelde een onderzoek in en kwam de man tegen. Hij bleek inbrekersgereedschap, een bivakmuts en een nepvuurwapen bij zich te hebben. De goederen zijn in beslag genomen.

2020107880