Politie zoekt getuigen van beroving

Omstreeks 23.00 uur meldde een 21-jarige man uit Halfweg dat hij was beroofd van zijn geld. Het slachtoffer had op het Floridaplein bij de bushalte op de bus staan wachten toen hij werd aangesproken door een onbekende. Deze man had een wapen tevoorschijn gehaald en onder bedreiging moest het slachtoffer zijn geld afgeven. Na de beroving ging de dader er op een fiets vandoor in de richting van de Amerikaweg. Het slachtoffer liep geen verwondingen op.

De politie stelde een onderzoek in in de omgeving. Er werden geen verdachten aangetroffen.

2020107843