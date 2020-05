Schieten op vangrail

Omstreeks 18.00 uur kreeg de politie melding dat op de Seinpostweg twee mannen stonden die een vuurwapen bij zich hadden. Hiermee zou meerdere malen op een vangrail geschoten worden. Beide mannen waren ieder in een auto gestapt en weggereden.

De politie stelde een onderzoek in en trof de auto’s aan op de Amsterdamseweg in Velsen-Zuid. Hier konden beide inzittenden worden aangehouden. In een van de auto’s vond de politie een mogelijk vuurwapen. De politie nam het wapen in beslag. De politie stelt een onderzoek in naar het wapen en of hiermee op de vangrail is geschoten.

2020107644