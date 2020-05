Getuigenoproep straatroof metrostation Burgemeester de Vlugtlaan

De politie is op zoek naar de verdachten en roept getuigen op zich te melden. De volgende signalementen zijn bekend:

Verdachte 1

Man

Lichte huidskleur

Ongeveer 1.70 meter lang

Slank postuur

Donkere kleding

Had een pet/hoed op

Verdachte 2

Man

Donkere huidskleur

Donkergroene winterjas met capuchon

Donkerkleurige spijkerbroek

Donkerkleurige sneakers

Had een pet/hoed op

Droeg een draagbare zwarte Bluetooth speaker

Weet u meer over deze zaak? Neem dan contact op via 0900-8844, bel Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of gebruik onderstaand tipformulier.