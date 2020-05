Gewonde man aangetroffen onder flat Gravestein

De wijkagent van Gravestein is rond 14.00 uur samen met een ambtenaar van de Gemeente en een werknemer van Liander aanwezig bij een woning op Gravestein om deze te sluiten. Na zich kenbaar te hebben gemaakt als zijnde politie betreden ze de woning. Zij treffen niemand aan in de woning, maar zien wel dat de balkondeur openstaat. Beneden onder het balkon zien zij een gewonde man liggen.

Meerdere politie-eenheden worden ingezet en de man wordt overgebracht naar het ziekenhuis met nog onbekende verwondingen. Wat er precies heeft plaatsgevonden is nog onduidelijk. Forensische Opsporing en recherche doen onderzoek naar het incident en zoeken nog getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u meer informatie? Neem contact op met 0900-8844 of via onderstaande tipformulier.