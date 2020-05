Getuigen gezocht inbraak kapperszaak, 1 verdachte aangehouden

Rond 01.20 uur kwam de melding binnen dat er op de Boekhorststraat een inbraak was gepleegd. Getuigen zagen een man het raam breken en naar binnen gaan. De verdachte ging er vervolgens met een onbekend geldbedrag vandoor in de richting van de Zuidwal. Korte tijd later kon deze man worden aangehouden in de Looijerstraat. De kapperszaak heeft aangifte gedaan en maatregelen genomen om een nieuwe inbraak te voorkomen.

Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben. Heeft u meer informatie? De politie komt dan graag in contact met u via 0900-8844. Wilt u liever anoniem een melding doen bel dan met 0800-7000.