Politie vindt pand vol nepkleding

Na meerdere meldingen en eigen onderzoek stapten agenten maandagmiddag rond 17.30 uur een bedrijfspand aan de Van Beukelaarweg binnen. Het was even doorzetten, maar uiteindelijk ging er een deur open naar een gedeelte waar zich onder andere 725 shirts, 88 jassen, 90 spijkerbroeken, 94 paar schoenen en 24 tassen bevonden. Ze waren gemerkt door de welbekende namen zoals DSquared, Balenciaga, Christian Dior, Stone Island, Moschino en Fendi, maar verre van echt. De kleding is in beslag genomen en wordt door een stichting onderzocht op echtheid. Vervolgens zal de Officier van Justitie beslissen wat ermee gebeurt. De zogenaamde modebewuste huurder van dit pand wordt binnenkort verhoord.