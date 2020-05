Tieners vallen vrouw lastig en mishandelen voorbijganger die ingrijpt

Een mevrouw wandelde maandagavond rond 20.30 uur met haar hondje over de Albert Schweitzerplaats toen zij opeens het doelwit werd van een groepje jeugd. Ze stonden om haar heen en vielen haar lastig. Een voorbijganger zag het gebeuren en greep in. Een 14-jarige jongen uit het groepje gaf de man een grote mond, vroeg waar hij zich mee bemoeide en greep naar zijn middel alsof hij iets wilde pakken. Nog voordat er andere jongens bij kwamen, maakte hij nog even een steekbeweging en deelde een klap uit. De ander jongen uit het groepje gaf hem een flinke trap. Politieagenten werden gebeld en grepen in. Al snel werd de 14-jarige jongen aangehouden. Een uitgebreid onderzoek volgde, ook binnen de jeugdgroep van Ommoord. Dat leverde meer informatie en goede getuigen op. Woensdagavond kon de 15-jarige schopper worden aangehouden. De twee tieners zullen zich binnenkort voor de jeugdrechter verantwoorden.

Heeft u nog informatie?

En heeft u nog niet met de politie gesproken? Laat het ons dan weten. U kunt bellen met 0900-8844 of met 0800-7000 als u liever anoniem wilt blijven. Ook kunt u onderstaand tipformulier invullen.