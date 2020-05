Twee aanhoudingen na schietincident Brunssum

Rond 22.20 uur woensdagavond kreeg de politie meerdere meldingen van een schietincident op de Platostraat. Tot op dit moment is onduidelijk of daarbij iemand gewond is geraakt. Vermoedelijk is een conflict tussen inzittenden van twee auto’s de aanleiding geweest. Het onderzoek dat meteen werd opgestart leidde later op de avond naar de auto met daarin de twee mannen die zijn aangehouden. De verdachten zijn een 19-jarige man uit Brunssum en een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Op dit moment onderzoekt de politie welke rol deze mannen hadden in het incident. Daarnaast richt het onderzoek zich op het traceren van de tweede auto die bij het incident betrokken was en de inzittenden van deze auto.

Getuigen

De politie komt voor het onderzoek graag in contact met getuigen die mogelijk iets gezien hebben of meer informatie hebben over wat er zich woensdagavond in de Platostraat heeft afgespeeld. Deel informatie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).