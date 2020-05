Update schietincident Klimmen

Dinsdagavond zijn de twee gewonde mannen, 41 en 38 jaar oud en beide afkomstig uit Heerlen, in het ziekenhuis aangehouden. Daarnaast is een 55-jarige man uit Klimmen en een 27-jarige vrouw uit Heerlen aangehouden op de locatie van het schietincident. De aangehouden mannen zijn in vrijheid gesteld.

De beide gewonden krijgen momenteel nog medische ondersteuning. Ook is er door de politie technisch onderzoek verricht en worden getuigen opgeroepen om zich te melden. In het onderzoek richt de politie zich op de aanleiding en exacte gebeurtenissen dinsdagavond. Mocht u informatie hebben over deze zaak, dan kunt u deze delen via 0900 - 88 44 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.