Aanhouding drugdealer 's-Hertogenbosch

Al enige tijd bestonden er vermoedens dat deze persoon zich bezighield met het dealen in verdovende middelen. Deze vermoedens werden deels ingegeven door een Meld Misdaad Anoniem (M.)- melding.



Gisterenavond is onze verdachte op heterdaad betrapt bij het dealen van verdovende middelen.



Na zijn aanhouding is zijn handelsvoorraad, de auto waarvan hij gebruik maakte en diverse goederen die bestemd waren voor het plegen van het feit, in beslag genomen. Ook is er (dure) kleding aangetroffen en “afgepakt” zodat misdaad niet loont. En de verdachte? Die is ingesloten en zal worden verhoord.

Meld Misdaad Anoniem (M.) is het onafhankelijke meldpunt waar je anoniem informatie kunt geven over criminaliteit en misdaad. Jouw anonimiteit staat hierbij altijd centraal. Je meldt bij M. over bijvoorbeeld moord, mishandeling, overvallen, drugs, brandstichting, wapen- of mensenhandel. Zo lever je een bijdrage aan de veiligheid in jouw eigen omgeving.

Ook anoniem melden? M. 0800-7000