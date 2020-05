Leegstaand pand Slotstraat huisvest coke en cash

Agenten van het Flexteam hebben hun ogen dinsdagavond gericht op een pand aan de Meent, omdat daar mogelijk verdachte zaken zouden plaatsvinden. Een persoon vertrekt vervolgens naar een ander, ogenschijnlijk leegstaand pand aan de Slotstraat. Daar is meer drukte dan verwacht; er worden boodschappentassen naar binnen gebracht. Een persoon verlaat even later het pand met een naar het zich laat aanzien volle bigshopper en stapt in een auto. Als hij even later aan de kant wordt gezet, is de tas leeg. Bij nader onderzoek blijkt er een verborgen ruimte onder de handrem te zijn gemaakt. Met hulp van de brandweer wordt de ruimte opengeknipt. Daar vinden de agenten de inhoud van de bigshopper: vijf kilo cocaïne.

Een daarop volgende doorzoeking in de panden aan de Meent en de Slotstraat levert in totaal 275.000 euro cash op, en een doos met patronen. De vier aangehouden verdachten mogen zich voor deze zaken verantwoorden. Er wordt bekeken of er bestuurlijke maatregelen getroffen kunnen worden.