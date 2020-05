Man aangehouden na mishandeling handhavers

Het gebeurde rond 21:40 uur ter hoogte van het Willemsplein. De man die de handhavers belaagde, is door de politie aangehouden. Het gaat om een 19-jarige man uit Velp.

Op dat moment waren er een aantal omstanders in de buurt. We hopen dat deze getuigen zich willen melden bij de politie. Dat kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).