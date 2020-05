Politie onderzoekt steekincident en is op zoek naar getuigen en camerabeelden

Er is nog veel onduidelijk. Daarom zijn wij op zoek naar getuigen. Was u vannacht rond 00.30 uur in (de omgeving van) de Burgemeester van Suchtelenstraat of in de 2e Kruisstraat? En heeft u iets verdachts gezien of gehoord? Of heeft u camerabeelden die ons kunnen helpen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Melden kan ook anoniem via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl .

(2020242371 AC)