Zoekactie Diemerbos naar vermiste man uit Weesp

De politie is nog steeds op zoek naar deze 47-jarige inwoner van Weesp en heeft nog geen bruikbare tips binnen. Vanavond gaan 60 – 80 veteranen, BOA’s, politieruiters te paard en Signi-honden zoeken in het Diemerbos.

Heeft u meer informatie waar deze vermiste man is, of heeft u hem sinds afgelopen woensdag nog gezien, neem dan contact op met de politie via 0900-8844, of als u hem ziet via 112.

https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/vermiste-volwassenen/2020/mei/pieter-houtekamer.html

Meer informatie over Signi-honden vindt u op www.zoekhonden.com