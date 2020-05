Aanhouding bij opname videoclip ‘drill rap’

Drill rap is een muziekvorm waarbij echt geweld op de loer ligt. In de teksten worden tegenstanders uitgedaagd, bespot en bedreigd. Dat het mis kan lopen als er bij de opname van een videoclip wapens worden gebruikt, is een reële mogelijkheid. De politie accepteert ten volste dat rappen een gewaardeerde, eigentijdse muzikale uitingsvorm is over wat met name jongeren bezighoudt. Echter, de verheerlijking van geweld, bedreigingen, wapenbezit en het tonen van messen en vuurwapens alsof dat de normaalste zaak van de wereld is, is zorgelijk en onacceptabel.