Getuigenoproep gewapende straatroof op bedrijventerrein Sloterdijk

Omdat het incident op meerdere locaties heeft plaatsgevonden, is het goed mogelijk dat mensen de rennende jongens in de omgeving van bedrijventerrein Sloterdijk hebben gezien. De recherche komt graag met eventuele getuigen in contact. Ook als er video- of dashcambeelden zijn waarop het slachtoffer en de drie verdachten te zien zijn, ontvangt het onderzoeksteam deze graag. Heeft u andere informatie die het onderzoek verder kan helpen? Neem dan contact op via 0900-8844 of vul het tipformulier in. Via dit formulier kunt u ook beelden ter beschikking stellen aan de politie. Anoniem bellen kan via 0800-7000.