Twee minderjarige verdachten aangehouden voor steekincident Huigenbos

Afgelopen woensdag vond er een steekincident plaats op Huigenbos. Het slachtoffer zou zijn belaagd en zijn gestoken met een groot mes door een groep jongens. Korte tijd later hield de politie een verdachte aan op basis van een signalement dat een getuige door had gegeven aan de politie. Deze jongen bleek niks met het incident te maken te hebben en is na verhoor heengezonden en is geen verdachte meer in de zaak.

Het slachtoffer is niet aanspreekbaar en ligt nog in het ziekenhuis. Gisteravond 28 mei hield de recherche twee nieuwe verdachten aan. De verdachten zijn minderjarig en zijn woonachtend achtig in Diemen en Amsterdam. Bij een van de verdachten is een vuurwapen weten nog niet of echt is aangetroffen, deze is inbeslaggenomen. De recherche sluit meerdere aanhoudingen in dit onderzoek niet uit.

Heeft u meer informatie over deze zaak die de recherche verder kan helpen? Neem contact op met 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Via onderstaande tipformulier kunt u ook beeldmateriaal delen.