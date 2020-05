Getuigenoproep schietincident Minister Talmalaan

Bij het schietincident zou volgens de melder sprake zijn van een slachtoffer. Het slachtoffer raakte bij het incident niet gewond. Hij wist de politie te vertellen dat hij drie jongemannen in de straat had zien lopen die daar volgens hem niet thuishoorden. Nadat hij hen had aangesproken ontstond er een ruzie waarbij één van de mannen een wapen trok en schoot. Vervolgens gingen zij er vandoor.

Samen met een speurhond werd in de omgeving gezocht naar sporen, hierbij werd een huls aangetroffen. Aan de hand van het signalement hielden surveillerende agenten kort na het incident drie mannen aan. Na onderzoek op het politiebureau bleken dit niet de daders. Zij zijn alle drie weer heen gezonden.

Signalement

Na het schietincident zijn de verdachten over de Generaal Spoorlaan in de richting van De Schilp gerend. Zij droegen alle drie donkerkleurige kleding.

De man die schoot droeg een trainingspak met een witte streep over de gehele zijde van zijn rechtermouw en broekspijp. Hij had een capuchon op.

Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben. Heeft u informatie of beschikt u over mogelijke videobeelden? Neem dan contact op via 0900-8844 of vul het onderstaande tipformulier in. Anoniem een melding doen kan via M. op nummer 0800-7000.