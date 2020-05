Snelle aanhouding na diefstal motoren

Capelle aan den IJssel - In de nacht van dinsdag 26 mei op woensdag 27 mei werden er twee motoren weggenomen in Capelle aan den IJssel. Een van de motoren werd door de verdachte(n) al dan niet tijdelijk gestald in Ridderkerk. Surveillerende agenten zagen dat deze motor woensdag 27 mei rond middernacht door twee mannen in een transportbusje werd gezet.