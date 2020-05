Politie zoekt getuigen van overval taxichauffeur Capelsebrug

De rit verliep normaal, maar vlakbij de bestemming, op de parkeerplaats bij Capelsebrug, merkte de taxichauffeur dat de man een vuurwapen om hem gericht hield. De man vroeg hem om geld. Maar daar bleef het niet bij, want de dader eiste ook de taxi zelf op. De taxichauffeur parkeerde zijn auto en stapte uit. Hij bleef ongedeerd achter, zonder telefoon, want deze was in de taxi achtergebleven

De dader ging er in de zwarte Mercedes Benz E 200 CDI vandoor. Deze taxi werd korte tijd later op de Jac Dutilhweg teruggevonden. Vlak bij deze straat, in een tuin aan de Koenraad Bothstraat, werd de telefoon van de chauffeur gevonden.

Na de Koenraad Bothstraat is dader ook nog gezien op viaduct Alexanderlaan richting Capelseplein / KFC McDonalds. Op dat viaduct mogen geen voetgangers lopen, misschien is het mensen opgevallen. De dader was een blanke man met een iets bruine huidskleur, die accentloos Nederlands sprak. Hij was ongeveer 40 jaar, was 1.65 meter lang en had een bollig postuur. Hij droeg een zwarte jas en donkere spijkerbroek.

Wie de dader bij Rotterdam CS heeft zien instappen, of later heeft gezien, wordt gevraagd de politie te bellen. Andere informatie over de dader is uiteraard ook van harte welkom. U kunt uw informatie kwijt bij het Regionaal Overvallen team van de politie Rotterdam dat u kunt bereiken via 0900-8844. Anoniem belt u naar 0800-7000. Via onderstaand tipformulier kunt u niet alleen informatie maar ook eventueel beeldmateriaal uploaden.