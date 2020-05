Rotterdammer (30) overleden na schietincident

Op de plek van het misdrijf en bij de achtergelaten auto’s wordt nauwkeurig sporenonderzoek verricht. Er wordt met nabestaanden, buurtbewoners en mogelijke getuigen gesproken. Meer getuigen zijn meer dan welkom.

Heeft u meer informatie over dit incident, heeft u de daders op hun vlucht gezien, heeft u gezien dat zij van vluchtauto gewisseld zijn of misschien zelfs camerabeelden? Wij horen dat heel graag. Bel met 0900-8844 of vul onderstaand tipformulier in. Wilt u liever anoniem blijven? Bel M. 0800-7000. Waardevolle informatie of sterke vermoedens kunt u ook strikt vertrouwelijk melden via Team Criminele Inlichtingen, 079 - 3458999. Kijk voor meer informatie hierover op https://www.politie.nl/themas/team-criminele-inlichtingen.html