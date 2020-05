Aanrijding tussen auto en fiets, automobilist mogelijk onder invloed

De automobilist is door agenten gehoord. Hij moest een blaas- en een speekseltest doen. Uit de blaastest bleek dat hij niet onder invloed van alcohol was, maar de speekseltest gaf aan dat de man onlangs THC had gebruikt. (THC is de werkzame stof in wiet.)

De bestuurder van de auto, een 51-jarige man uit Westkapelle, is meegenomen naar het politiebureau waar een GGD-arts bloed van hem heeft afgenomen. Dit zal door het NFI worden onderzocht en als de uitslag daarvan bekend is neemt een Officier van Justitie een beslissing over de verdere afhandeling van de zaak. De man kreeg een rijverbod van 24 uur opgelegd.