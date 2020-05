Drugs en verboden wapen in auto

Om ongeveer 01.45 uur reden de agenten over de Willemsweg in Schoondijke. Zij controleerden een auto die bestuurd werd door een 34-jarige vrouw die geen adres heeft in Nederland. Bij aanspreken van de vrouw roken de agenten een wietlucht. Ze vorderden uitlevering van alle drugs, maar de vrouw gaf aan geen drugs bij zich te hebben.

De agenten doorzochten de auto en troffen twee zakjes hennep aan. Ook vonden zij een mes met daarop de restanten van (mogelijk) harddrugs. Alle goederen zijn in beslag genomen en de vrouw moest een speekseltest ondergaan. Die gaf aan dat de vrouw cocaïne, amfetamine en THC in haar speeksel had.

Zij is meegenomen naar het bureau waar een GGD-arts een bloedmonster heeft afgenomen. Dit monster wordt opgestuurd naar het NFI die het zullen onderzoeken. Als de uitslag van het onderzoek binnen is dan zal een Officier van Justitie een beslissing nemen over de verdere afhandeling van de zaak. Voor nu kreeg de vrouw een rijverbod van 24 uur. Uit onderzoek bleek dat zij ook nog een boete van 549 euro had openstaan. Deze boete heeft de vrouw betaald.