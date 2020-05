Man aangehouden na verlaten plaats ongeval

Agenten zijn rond 20.45 uur aanwezig op de Troelstrastraat waar zij ter plaatse een voertuig tegen een geparkeerd voertuig zien staan. Volgens een getuige zou de inzittende van het rijdende voertuig weggelopen zijn nadat hij het geparkeerde voertuig aanreed. De getuige kon een duidelijke omschrijving van de man geven, waarna de agenten een man die voldeed aan het signalement even later in de buurt staande hebben gehouden. Bij controle bleek dat hij geen legitimatiebewijs bij zich had en de agenten vermoedden dat de man onder invloed van alcohol was. De 24-jarige man uit Tilburg is aangehouden en meegenomen naar het politiecellencomplex.