Onderzoek naar wapens op woonwagenkamp

De omvang van deze zoekactie verklaart voor een deel waarom de politie zo massaal aanwezig is op het kamp. Vele handen maken licht werk. Voor een ander deel valt het ook te verklaren op basis van de tijd waarin we leven. Door de geldende maatregelen worden ook wij gedwongen om bijvoorbeeld met meer voertuigen te rijden dan normaal. Alleen op die manier kunnen we ons houden aan de geldende regels voor bijvoorbeeld het houden van afstand.

Later op de dag zullen we meer bekend maken over de resultaten van de doorzoekingen.