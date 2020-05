Verdachte opgepakt voor Veldhovense zendmastbranden

In de afgelopen tijd stonden meerdere zendmasten in Nederland in brand. In Oost-Brabant was het, buiten de twee branden in Veldhoven, nog twee keer raak: op 5 april in Neerkant en op 9 april in Nuenen. De branden zijn vermoedelijk allemaal aangestoken en kunnen ervoor zorgen dat 112 minder goed bereikbaar is. De impact kan groot zijn en is zorgelijk en onacceptabel. Dat de politie de brandstichtingen stopt, de verdachten opspoort en eventueel hun netwerk blootlegt, is dan ook van groot belang.