Vier aanhoudingen in hennepkwekerij

De politie kreeg eerder op de ochtend een melding dat bij onderhoudswerkzaamheden een aantal verdachte zaken was aangetroffen. Daarop was het vermoeden ontstaan dat in één van de woningen boven een winkelpand een hennepkwekerij zat. Daarop stelden de collega’s ter plaatse een onderzoek in. Bij een woning op de tweede verdieping troffen ze vier mannen aan en bij een verdere inspectie van de woning vonden ze de resten van een reeds geoogste hennepkwekerij.

De vier mannen waren vermoedelijk bezig met opruimwerkzaamheden om daarna een nieuwe kweek te starten. In totaal werden zo’n 200 lege potten en bijbehorende kweekapparatuur in beslag genomen. Het viertal is in verzekering gesteld voor verder onderzoek. Zij zijn tussen de 39 en 54 jaar oud en afkomstig uit Arnhem, Duiven en Rhenen.