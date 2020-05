Negentig nieuwe politieagenten beëdigd in Rotterdam

In vier afzonderlijke sessies sprak politiechef Fred Westerbeke deze vrijdag 29 mei de nieuwe collega’s toe. Vervolgens verrichtte hij, zoals gewoonlijk, het officiële ceremoniële gedeelte. “Jullie zorgen voor de broodnodige versterking van onze eenheid. Jullie komst is hard nodig zodat we ook in de toekomst de samenleving kunnen blijven dienen. Het werk vraagt in deze tijd veel van onze medewerkers. Agent ben je niet van 9 tot 5 maar ben je 24 uur per dag, zeven dagen per week. Dat betekent veel en is niet zomaar een baan die je erbij doet. Het vraagt om moed, integriteit en betrouwbaarheid als kernwaarden die elke dag van belang zijn. Die je moet voelen en uitstralen elk dag, iedere keer weer. Ik ben er trots op dat jullie voor dit prachtige vak hebben gekozen en ik wens jullie veel succes”, aldus Westerbeke.



De kersvers beëdigde aspiranten maken deel uit van de nieuwe instroom van agenten, politie- en recherchekundigen. Na een pittige selectieprocedure met sport- en psychologische testen, gaan de aspiranten tijdens hun opleiding kennis en ervaring opdoen op de politieacademie en toepassen in de praktijk.