Twee aanhoudingen na steekincident

Na een melding van een steekincident rond 21:45 uur troffen agenten het slachtoffer aan op het Kepplerplein. Hij was gewond en is naar het ziekenhuis vervoerd voor behandeling aan zijn verwondingen. Andere agenten hielden ondertussen twee 32-jarige mannen uit Den Haag aan als verdachten van het steekincident. De twee mannen zitten vast en worden verhoord. De recherche onderzoekt de zaak.

Getuigen gezocht

Heeft u iets gezien of gehoord van dit incident? Of heeft u (video)beelden in uw bezit? Dan komen we graag met u in contact. Bel 0900 8844 om u informatie te delen. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem (M.) via 0800 7000.