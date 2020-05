Man slachtoffer geworden van geweldsincident in Arnhem

Rond 19.00 uur kreeg de politie een melding van een man die aangaf te zijn mishandeld en beroofd door drie personen in een woning aan de Looierstraat. Het AT werd ingezet, om over te kunnen gaan tot aanhouding. Een arrestatieteam (AT) is een gespecialiseerde eenheid van de politie die wordt ingezet bij levensbedreigende situaties of die levensbedreigend kunnen worden. In de woning werd echter niemand aangetroffen. Het slachtoffer werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.