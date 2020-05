Brutale dieven stelen quad

Het slachtoffer reed op zijn quad over de Kanaaldijk in de richting van Tilburg. Daar waar de weg overgaat in een verhard fietspad en een zandpad haalde hij een motor, een Gilera Runner met daarop twee personen in. Ze bleven naast hem rijden en gebaarden hem om de snelheid te verminderen. Hij deed dat waarna ze aan de praat raakten. Op een gegeven moment sprong de passagier bij hem op de quad en ging voor hem zitten. De aangever zag dat de bestuurder van de motor een tasje opendeed met daarin mogelijk een wapen. Het slachtoffer besloot daarop van de quad te springen. Hierna reden ze weg in de richting van Haghorst. Het gaat om den rood-witte Yamaha 700 CC met een dubbele uitlaat. De motorrijder en de passagier hebben een getint uiterlijk. De politie heeft nog met meerdere eenheden tevergeefs uitgekeken naar de motor en de quad. Ook werden in de omgeving op what’s app groepen getuigenoproepen geplaatst