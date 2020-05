Geluidsoverlast loopt uit op arrestatie met verzet

Ze besloten na overleg met een leidinggevende om met een machtiging de woning te betreden om de geluidsapparatuur in beslag te nemen. De bewoonster was het daar niet mee eens en begon te duwen en te trekken. Ook sloeg ze een van de agenten twee keer op het hoofd. De vrouw werd vervolgens aangehouden waarna ze nabij de politiemensen hoestend en proestend riep dat ze corona had en dat zij dat nu ook hadden. Ze voegde daar nog aan toe dat ze maar mondkapjes op hadden moeten zetten. Ze is uiteindelijk met een zogenaamd spuugmasker afgevoerd naar het politiebureau. Er is van haar bloed afgenomen om te testen op corona. De agenten hebben aangifte gedaan van (poging) zware mishandeling.