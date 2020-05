Man aanhouden voor bedreiging en mishandeling ex-vriendin

Het slachtoffer heeft aangifte gedaan. Ze vertelde dat ze ruzie heeft met haar ex vriend. In de nacht van donderdag op vrijdag waren uit voorzorg twee vriendinnen bij haar. Haar ex stond voor de voordeur en drong nadat ze open had gedaan ongevraagd opgefokt de woning binnen. Hij dreigde haar huis in de fik te steken en kapot te maken. Vervolgens sloeg hij aangeefster meerdere keren met de vlakke hand in het gezicht. Ook de vriendinnen werden door hem bedreigd. Toen een van hen de politie belde is hij uit de woning gevlucht.