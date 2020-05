Terheijdenaar aangehouden voor mishandeling handhaver

Ter plaatse hoorden zij dat vanuit de bedoelde woning inderdaad een luid geluid kwam. Hij besloot in de auto met zijn app op zijn telefoon een meting te doen. De meter sloeg uit op 80 decibel. Op dat moment werd het portier aan de passagierszijde opengetrokken. Het was de bewoner die luidkeels kwaad riep dat de kankerwouten niet gebeld moesten worden. De man maakte wilde bewegingen met zijn armen en duwde het portier dicht terwijl het rechterbeen van aangever daar nog tussen zat. Dit was bijzonder pijnlijk. Hierna nam de man een bokshouding aan met gebalde vuisten. Hierop besloten de handhavers weg te rijden waarbij de bewoner nog een stuk achter hen aanrende. De handhavers sloegen alarm waarna politiemensen de verdachte hebben aangehouden. Hij is vastgezet. Aan het bureau weigerde hij ook na vordering mee te werken aan een blaastest en / of bloedonderzoek ingevolge de Wet Middelenonderzoek bij geweldplegers. Dit levert een afzonderlijk strafbaar feit op.