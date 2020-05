Politie beëindigt illegale pokeravond

In totaal acht mannen en een vrouw waren in het bedrijfspand aan de 4e Riviumstraat aanwezig. Er werd gepokerd en diverse deelnemers hadden flinke geldbedragen op zak. Het werd een duur avondje, want behalve dat dat geld in beslag werd genomen, deelde de poltie ook bekeuringen uit vanwege het overtreden van de corona noodverordening.